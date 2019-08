Correa, il Milan adesso ha una chance: le ultime da Madrid

Si riapre insistentemente la pista rossonera per Correa: l’Atletico Madrid potrebbe lasciar partire l’attaccante. Le ultime

Il Milan torna a sperare per l’arrivo di Angel Correa, finito nel mirino già da qualche settimana. Come spiega Tuttosport, l’Atletico Madrid sembra disposto a far partire il giocatore, ovviamente alle sue condizioni. Al momento rimane un divario sulla valutazione: per i rossoneri l’argentino vale 45 milioni, compresi i bonus mentre i colchoneros ne vogliono 55.

Il giocatore ha rifiutato il Monaco per accasarsi a Milano, avendo già da tempo un accordo con Maldini. Si attende ancora l’accordo tra le due società, che potrebbe arrivare dopo Ferragosto.