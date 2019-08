Correa si avvicina al Milan: André Silva sempre più lontano

Angel Correa si avvicina sempre più al Milan, mentre André Silva si allontana a grandi passi: la direzione è la Spagna

Mai come adesso il Milan è vicino ad Angel Correa. Il club rossonero è davvero ad un passo dall’argentino, che nelle scorse settimane ha rifiutato il Monaco per approdare in Serie A. A facilitare l’operazione sono stati Rodrigo, per il quale i colchoneros hanno definito l’acquisto dal Valencia, e André Silva, che viaggia verso la Liga.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, si potrebbe innescare un vero e proprio effetto concatenato. Infatti l’attaccante rossonero, che rimane in uscita, piace molto proprio al Valencia, in cerca di un centravanti dopo la cessione di Rodrigo. Il Milan chiede 25 milioni e il club spagnolo sembra disposto a sborsarli. Così la società di via Aldo Rossi potrebbe acquistare l’argentino.