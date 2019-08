Correa Milan, nuovi contatti ma c’è ancora distanza

Milan e Atletico Madrid continuano a parlare di Angel Correa. Al momento però non c’è ancora l’accordo tra i due club

Angel Correa sembrava a un passo dal Milan. Ieri in Spagna davano l’affare praticamente per fatto ma secondo Sky Sport non c’è ancora l’intesa tra i due club.

Contatti continui tra Milan e Atletico Madrid con il club di via Aldo Rossi insiste per provare a raggiungere un’intesa, ma le parti al momento non sono affatto vicine. L’Atletico Madrid non ha accettato l’offerta dei rossoneri nonostante l’assenso del giocatore al trasferimento alla corte di Giampaolo.