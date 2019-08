Correa Milan: una caratteristica che fa al caso di Giampaolo

Non solo ottime doti offensive. Correa offrirebbe un contributo completo al nuovo Milan di Giampaolo

Giampaolo applica una fase difensiva molto ambiziosa nelle sue squadre, nel tentativo di recuperare palla in avanti. Oltre a mezzali e terzini, le punte e il trequartista sono determinanti nella fase di non possesso.

Proprio per questo, Correa sarebbe un eccellente innesto per il suo Milan. Abituato alle direttive del Cholo Simeone, l’argentino è disciplinato in fase difensiva e, soprattutto, molto intenso. Nelle ultime 2 stagioni è stato l’attaccante della Liga con più contrasti vinti (69). Un ottimo profilo se si vuole fare una prima pressione efficiente.