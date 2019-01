Correa in panchina contro il Napoli? Spunta una lite con Inzaghi

Curioso retroscena in casa Lazio: alla vigilia del match contro il Napoli, Simone Inzaghi avrebbe avuto una lite con Correa

El Tucu Correa quando è entrato, ieri nella ripresa contro il Napoli, ha dato quella velocità ed imprevedibilità alla manovra della Lazio che era terribilmente mancata nella prima frazione. La domanda, quindi, tra i tifosi della Lazio sorge spontanea: perchè non è stato schierato dal primo minuto. La risposta è arrivata con 24 ore di ritardo. La la vigilia della trasferta napoletana, infatti, ha vissuto momenti di tensione a Formello nelle ore che hanno preceduto la partenza della comitiva laziale alla volta del capoluogo campano.

Durante l’allenamento di rifinitura sono andate in scena le ultime prove tattiche dell’undici che sarebbe poi sceso in campo al San Paolo. Correa fuori dai titolari. E l’argentino non l’ha presa certo bene (eufemismo) abbandonando il campo d’allenamento. Un momento di stizza e di rabbia quando El Tucu si è reso conto che anche a Napoli sarebbe partito dalla panchina, smaltito successivamente dopo una ramanzina del tecnico biancoceleste. Nervosismo alla stelle in casa Lazio.