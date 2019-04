La quota punti per andare in Champions si è notevolmente abbassata in questa stagione: ne bastano 65 per centrare l’obiettivo

In Champions con 65 punti? Quest’anno sarà possibile. Mentre l’anno scorso l’Inter centrò il quarto posto, ultimo valido per entrare in Champions, a quota 72 punti, quest’anno ne basteranno molti di meno. La quota punti per entrare nella massima competizione europea si è notevolmente abbassata ed è anche per questo motivo che squadre come Torino e Atalanta possono sperarci fino alla fine.

Attualmente al quarto posto troviamo il Milan con 56 punti a cinque giornate dalla fine. In caso di en plein, i rossoneri potrebbero andare a 71 punti. Ma è difficile che si possano vincere tutte e 5 fine a fine campionato. Per tale motivo, la quota pare assestarsi sui 65-68 punti.