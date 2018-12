Costa – Spal: ora è ufficiale. Ecco l’annuncio

Costa – Spal: gli aggiornamenti. Il calciatore classe 1995 di proprietà del Chievo Verona, lascia i clivensi per unirsi alla Spal. Le ultimissime notizie e i dettagli

Costa – Spal: è ufficiale! Filippo Costa, terzino mancino classe 1995, utilizzato da Maran con il contagocce, lascia il Chievo Verona per andare a giocare con maggiore continuità in Serie B, alla Spal. Questo il comunicato ufficiale della società di Ferrara: «SPAL 2013 srl comunica di aver trovato l’accordo con l’A.C. Chievo Verona per il trasferimento in biancazzurro del calciatore Filippo Costa. Esterno sinistro classe ’95, cresciuto nel vivaio della società veronese (con cui è diventato Campione d’Italia Primavera nel 2013/2014), ha disputato la stagione 2014/2015 in Lega Pro con il Pisa, passando agli inglesi del Bournemouth nel campionato successivo e rientrando al Chievo nel gennaio dello scorso anno. Il giocatore arriva a Ferrara con la formula del prestito fino al termine della stagione 2016/2017, con diritto di riscatto e controriscatto da parte della società veneta».