Costacurta vota Balotelli: «I fischi? C’è sempre qualche pirla»

Le parole di Billy Costacurta in merito all’accoglienza ricevuta da Balotelli per il ritorno in Nazionale e sulla candidatura della Lega da parte di Corradi alla presidenza FIGC

Alessandro Costacurta, vice-commissario Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in quel di Milano dove ritorna sugli argomenti più importanti del giorno, a partire dalle prossime amichevoli dell’Italia con Balotelli rientrato punto fermo dell’attacco, e le questioni istituzionali-politiche sulla governance del calcio italiano. Questa mattina Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Balotelli:«I fischi a Mario? Noi dobbiamo fare in modo che Balotelli sia un giocatore da Nazionale, poi c’è sempre qualche pirla in giro. Purtroppo dobbiamo sottolineare che ci sono dei pirla in giro».

Costacurta poi parla anche della possibile candidatura di Bernardo Corradi da parte della Lega di Serie A contro Giancarlo Abete per la presidenza della Federcalcio. L’ex calciatore Corradi, ora vice commissario della Lega, potrebbe essere il nome giusto per rivestire un incarico così delicato: «Il nome di Corradi come presidente FIGC? Conosco abbastanza bene lui, abbiamo vissuto delle esperienze in comune ed è un uomo di spessore. Credo che nel calcio gente che possa ricoprire quella carica non ci sono tanti, secondo me Bernardo potrebbe essere la persona giusta».