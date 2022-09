Costanzo: «Zaniolo quando torna? La Roma non è totalmente in mano a lui»

Il giornalista Maurizio Costanzo ha parlato della Roma e in particolare del recupero di Zaniolo

Il giornalista Maurizio Costanzo, ex capo della comunicazione della Roma, sulle pagine del Corriere dello Sport ha parlato della squadra giallorossa e in particolare del recupero di Zaniolo.

LE PAROLE – «C’è o non c’è? Quando torna? Per carità, è doveroso preoccuparsi ma è anche giusto pensare che una squadra come la Roma non sia totalmente in mano a Zaniolo, altrimenti dovremmo avere qualche preoccupazione. In generale».