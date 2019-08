Coutinho conteso da due big europee: ecco le squadre sul brasiliano

Coutinho conteso da due big europee: ecco quali sono le squadre che vorrebbero strappare il brasiliano al Barcellona

Philippe Coutinho è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato. Il brasiliano, dopo l’arrivo in blaugrana di Griezmann, sarebbe in uscita dal Barcellona.

Come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero due big europee su di lui: il Paris Saint Germain ed il Bayern Monaco, che ha appena concluso l’operazione per portare in Baviera Ivan Perisic dall’Inter. Il brasiliano era stato accostato anche alla Juventus.