La Juventus sarebbe sulle tracce di Philippe Coutinho. Il brasiliano potrebbe rimpiazzare Paulo Dybala

La Juventus potrebbe lasciar partire Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe andare via al termine della stagione. Diverse le richieste, diverse le ipotesi. Si parla di un possibile scambio con Mauro Icardi ma si parla anche di una possibile cessione all’estero con Bayern Monaco, Psg e altri grandi club interessati. Secondo il quotidiano catalano Sport, la Juventus potrebbe rimpiazzare l’argentino con un altro sudamericano. La Juve sarebbe sulle tracce di Philippe Coutinho, centrocampista offensivo del Barcellona.

Il giocatore non si sarebbe ambientato al meglio a Barcellona e starebbe valutando l’addio. Nelle ultime ore il giocatore ha parlato così del suo futuro: «Medito di lasciare il club, lo so che è una decisione difficile, ma può essere la migliore per la mia carriera». Il Barça non vorrebbe lasciarlo andare, dopo aver investito 160 milioni di euro, ma tutto potrebbe cambiare qualora dovesse arrivare un’offerta congrua. La Juve potrebbe cedere Paulo Dybala e potrebbe rimpiazzare la Joya con l’acquisto di Coutinho. L’ex Inter, meteora in nerazzurro, è esploso al Liverpool. Nella Liga non si sarebbe ambientato a dovere e potrebbe tornare nuovamente in Serie A, prendendosi una rivincita sui nerazzurri che lo hanno scaricato troppo presto.