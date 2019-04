La Roma cambierà tanto in difesa. Via il portiere Olsen, i giallorossi hanno messo gli occhi su Perin e Cragno

Robin Olsen non ha convinto. L’ennesimo acquisto sbagliato di Monchi, andrà via a fine stagione. Il portiere svedese, dopo un buon inizio, è ‘crollato’, colpa anche di una fase difensiva non all’altezza. La Roma cambierà molto nella prossima stagione, a partire dal portiere. L’estremo difensore svedese lascerà la Capitale e al momento sono tre i nomi sul taccuino dei giallorossi: Cragno, Onana e, come vi abbiamo riferito in esclusiva, c’è anche Mattia Perin.

Il portiere della Juve potrebbe lasciare il club bianconero per giocare con maggiore continuità e la Roma potrebbe essere un’opzione valida: tutto dipenderà dalla sua volontà, perché se deciderà di rimanere ancora un anno alla Juventus, i giallorossi dovranno puntare su un altro portiere. L’intenzione romanista è quella di acquistare un portiere italiano e Alessio Cragno, classe ’95 del Cagliari, è in pole. Secondo La Gazzetta dello Sport, non è ancora iniziata una vera e propria trattativa ma l’estremo difensore rossoblù piace tanto dalle parti di Trigoria. Non dispiace in casa giallorossa nemmeno il profilo del camerunense André Onana dell’Ajax. Porte girevoli dunque in casa giallorossa: Olsen andrà via, Cragno in pole per rimpiazzarlo ma occhio a Perin e a Onana.