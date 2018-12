Inizia malissimo l’avventura di Prandelli al Genoa, dopo appena 11′ dall’inizio del primo tempo Criscito prende un rosso diretto – VIDEO

Dopo 11′ di gioco, l’arbitro Pasqua espelle Domenico Criscito con un rosso diretto. Si tratta della seconda espulsione nelle ultime due giornate per il Genoa, dopo quella di Romulo contro il Torino di domenica scorsa. Nel corso di Genoa-Spal, Pasqua sorprende tutti estraendo il cartellino rosso per Domenico Criscito che si lamenta della decisione. Il difensore del Genoa entra malissimo a gamba tesa su Schiattarella che cade dolorante. La decisione pare giusta, ma è sicuramente un inizio shock per Prandelli sulla panchina rossoblù. Un inizio sicuramente in salita dopo aver subito anche il gol dello svantaggio al 16esimo.