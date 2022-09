Cristiano Ronaldo, addio allo United a gennaio: c’è una big della Premier League

Cristiano Ronaldo non ha abbandonato l’idea di lasciare il Manchester United e potrebbe farlo nel mercato di gennaio

Come riferito dalla stampa inglese, Cristiano Ronaldo non avrebbe abbandonato l’idea di lasciare il Manchester United e potrebbe farlo nel mercato di gennaio.

Sul portoghese sarebbe nuovamente vivo il Chelsea che, dopo l’esonero di Tuchel, non avrebbe ora più ostacoli per mettere sotto contratto l’ex Juve, voglioso di tornare a giocare in Champions.