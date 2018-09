Cristiano Ronaldo segna i suoi primi gol in Serie A in casa con il Sassuolo e ovviamente i social si scatenano sull’argomento

Tutti aspettavano con grande trepidazione i primi gol di Cristiano Ronaldo in Serie A e finalmente il portoghese si è sbloccato con il Sassuolo. L’ex Real Madrid ha messo a segno una doppietta mandando in estasi i tifosi bianconeri e tutti coloro che hanno speso suon di milioni per averlo al Fantacalcio. Chi invece si è ritrovato contro il numero 7 juventino ha invece gioito molto meno. Le prime reti di Ronaldo in Italia hanno ovviamente provocato le più variegate reazioni sui social network, in particolare tra i fantacalcisti. Altri invece sottolineano come l’ottima prova di Cr7 sia stata purtroppo messa in secondo piano dall’insensato sputo di Douglas Costa a Di Francesco. Di seguito una lista dei più divertenti meme sulla doppietta di Ronaldo al Sassuolo:

Io che penso ai crediti spesi per Ronaldo per il #fantacalcio #JuveSassuolo pic.twitter.com/Nh8tOfjmFV — Mirko Barni (@clusium16) September 16, 2018

Mio fratello ieri: lo schiero domani CR7 al Fantacalcio?

Io: sì, domani segna 👍 *oggi doppietta di Ronaldo* entro in salotto e vado verso mio fratello così: pic.twitter.com/nkDitnsycS — 🌞 Sabrina ㋡ (@sabrina_amadori) September 16, 2018