Cristiano Ronaldo, i Los Angeles Galaxy strizzano l’occhio al portoghese

Cristiano Ronaldo, i Los Angeles Galaxy strizzano l’occhio al giocatore della Juve. Il general manager: «Mai dire mai»

Il sogno dei Los Angeles Galaxy si chiama Cristiano Ronaldo. Dopo Zlatan Ibrahimovic adesso è il portoghese che è entrato nel mirino del club per il prossimo futuro. Lo conferma, in maniera piuttosto velata, anche Dennis te Kloese, general manager del club.

«Aver attratto in passato giocatori come Beckham, Gerrard e Zlatan ha posto i LA Galaxy all’attenzione mondiale. Il livello della MLS è in costante aumento, così come le aspettative dei fan. I giocatori che vogliono ritirarsi non sono più al posto giusto qui. Cristiano Ronaldo? Mai dire mai, ma per il momento siamo molto orgogliosi che Zlatan stia giocando qui», le sue parole.