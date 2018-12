Cristiano Ronaldo junior cuore di papà con la prima coppa – FOTO

Cristiano Ronaldo junior ha vinto il suo primo trofeo: il figlio di CR7 in posa orgoglioso in una foto da record su Instagram con la coppa conquistata con la scuola calcio della Juventus

Al di là dei milioni di euro, dei trofei vinti e dietro le apparenze da duro, Cristiano Ronaldo è un padre come tutti gli altri, orgoglioso del proprio pargolo, Cristiano Ronaldo junior, come un qualsiasi altro giocatore che si vede portare a casa la prima coppa. È successo, nel caso dell’asso portoghese, proprio ieri: come noto suo figlio, Ronaldo junior, milita ormai da qualche mese nei pulcini della Juventus, con cui si sta mettendo in mostra a suon di gol (proprio come il padre, promette di battere ogni record). Insieme ai compagni Cristianinho è riuscito a trionfare nel Torneo Galup, disputatosi in quel di Pinerolo, a pochi chilometri da Torino, una trofeo riservato appunto ai più piccoli e a cui la Juventus partecipava.

Tra l’altro nel torneo in questione Cristiano Ronaldo junior non ha fatto propriamente la figura del comprimario, segnando in tutto tre gol e cercandone addirittura uno di tacco che ha subito fatto il giro del web. Da qui la gioia di CR7, che su Instagram ha postato la foto del figlio con il trofeo conquistato e la didascalia «Congratulazioni», come una qualsiasi padre orgoglioso appunto. Tutto normale dunque, non fosse che l’immagine in questione nel giro di qualche ora aveva già superato le quattro milioni di visualizzazioni (al momento è quasi sei milioni di like). Ed ora sfidiamo qualunque padre al mondo a fare meglio di così.