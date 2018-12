Cristiano Ronaldo ferito, smania da derby: «Vincere, lo ha detto anche il magazziniere»

Cristiano Ronaldo si prepara a fare il suo esordio nel derby contro il Torino. E ha grande voglia di riscatto

Che sia un torneo di burraco, una sfida in allenamento o una partita, Cristiano Ronaldo non ci sta mai a perdere, fa parte della sua mentalità. Il portoghese era uno dei più arrabbiati, se non il più arrabbiato, dopo la sconfitta della Juventus in casa dello Young Boys. Il calciatore bianconero è andato più volte vicino al gol, ha colpito un palo e ha servito un assist ma alla fine ha chiuso i gironi con una sola rete all’attivo (non faceva così male da 10 anni). Cr7 è ferito e il Toro è avvisato. Domani c’è il derby e Ronaldo ha grande voglia di rivalsa.

Ronaldo, come riporta Tuttosport, ha rivelato: «Uno dei magazzinieri mi ha detto: ‘Per favore, vincete, altrimenti mia nonna…’. Ho capito che gli juventini si rifiutano di perdere due partite: quella con l’Inter e quella con il Torino. Perdere fa sempre male, non mi piace. Un derby è sempre bello, dobbiamo vincerlo. Io sono tranquillo perché conosco bene il potenziale della squadra. Avremo partite molto importanti da giocare». Dunque CR7, che ha segnato 22 gol nei derby contro l’Atletico, ha lanciato la sfida: contro il Toro sarà più arrabbiato e più affamato che mai!