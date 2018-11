Cristiano Ronaldo fa per 3: da solo vale il tridente della Fiorentina

Cristiano Ronaldo ha realizzato 9 gol in campionato. Da solo ha segnato quasi il doppio del tridente della Fiorentina, fermo a quota 5

CristianoRonaldo fa per tre? I numeri al momento dicono questo: il portoghese, da solo, ha realizzato quasi il doppio dei gol del tridente della Fiorentina composto da Chiesa–Simeone–Pjaca. L’attaccante della Juventus è a quota 9 in campionato (6 reti nelle ultime 6 giornate, in cui ha esultato contro tutte le rivali della Juve a parte il Cagliari), a una sola rete dal capocannoniere Piatek, Simeone e Chiesa sono a quota due (l’argentino non segna da agosto, l’italiano da un mese) e Pjaca, il grande ex, fermato anche dai guai fisici, è fermo a quota 1 gol.

«Cristiano ci dà grande fiducia sul piano mentale, aumenta la nostra autostima e migliora anche la qualità del nostro gioco» ha ribadito Allegri dopo la vittoria contro il Valencia in cui CR7 non ha segnato ma ha confezionato il gol con un numero d’alta scuola. E incide pesantemente anche sugli avversari. Più che sfidarlo, a volte sembrano veneralo. Anche Gerson lo ha elogiato: «Penserò che non sarò davanti alla playstation. Onestamente non avrei mai pensato di affrontarlo». Siamo sicuri che Cristiano faccia solo per tre?