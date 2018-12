Cristiano Ronaldo è migliorato: alla Juve è più altruista

Cristiano Ronaldo più altruista alla Juventus? I dati lo confermano: il portoghese si è messo a servizio della squadra

Cristiano Ronaldo ha realizzato 11 gol in questa stagione alla Juventus: 10 in campionato e 1 in Champions League. Il portoghese, a secco nelle prime 3 gare della stagione, è andato a segno per 7 volte negli ultimi 7 impegni in Serie A: gol contro Udinese, Genoa, Empoli (2), a secco col Cagliari, Milan, Spal e Fiorentina. Il giocatore portoghese, nonostante l’età, si sta migliorando tanto, anche in bianconero. Cri­stiano sembra sempre più a suo agio in Italia. Sente di aver fat­to la scelta giusta e si sta completando definitivamente. Allegri sot­tolinea che la sua presenza dà ancora più autostima al gruppo e migliora la qualità del gioco.

Nelle prime 14 giornate di serie A, Ronaldo alla Juve riceve 41.4 passaggi a partita e ne completa 30.7, mentre nello scorso campiona­to ne riceveva 31.1 e ne completava 22.1 ogni 90 minuti. Sui passaggi a buon fine l’incremento sfiora il 40%, su quelli ricevuti il 35%. Il dato sugli assist è la logica conseguenza: l’anno scorso, con lo stesso numero di partite di Liga, ne aveva piaz­zati 2, quest’anno siamo già a quota 4. Numeri importanti anche sotto il profilo degli assist e dei passaggi: la Juve scopre un nuovo CR7.