Cristiano Ronaldo, Mbappé e PSG: il triangolo che infiamma il calciomercato

Cristiano Ronaldo e Mbappé potrebbero infiammare il calciomercato estivo, con il PSG epicentro di tutto

Una faccia a faccia che sa anche di mercato quello tra Cristiano Ronaldo e Mbappé. I due si sfideranno nel girone di Euro 2020, che vede tra le quattro anche Portogallo e Francia. Sarà una sfida tra grandissimi centravanti ma anche una gara che sa di intreccio di mercato. I due, infatti, con il PSG vanno a formare un triangolo.

Come rivela La Stampa, se il francese dovesse accettare il corteggiamento del Real Madrid e non cedere invece alle richieste di rinnovo del club parigino, Al Khelaifi potrebbe continuare la corte a Ronaldo. Quest’ultimo non ha ancora chiaro il suo futuro: tutto è ancora possibile.