Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi: in campo al JTC con la Juve

Cristiano Ronaldo scende in campo al JTC per allenarsi in vista della Spal. Il portoghese è dunque recuperato per la sfida

Buone notizie per la Juve. Oggi, al JTC, Cristiano Ronaldo si è allenato con il resto della squadra. Il portoghese, che è rimasto fuori contro il Brescia per problemi muscolari, è tornato in campo alla Continassa.

Come si legge sul sito ufficiale bianconero, l’attaccante si è allenato con il resto della squadra. Assente invece Alex Sandro per motivi familiari. La squadra ha iniziato a preparare la sfida di sabato pomeriggio contro la Spal.