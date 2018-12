Cristiano Ronaldo mette in vendita la villa di Manchester

Cristiano Ronaldo ha messo in vendita la sua villa. Il giocatore vuole vendere la villa acquistata a Manchester nel 2006

Volete trasferirvi a Manchester e non sapete dove andare? Bene, Cristiano Ronaldo ha quello che fa per voi! Il giocatore della Juventus, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, ha messo in vendita la sua villa, sita in Manchester, acquistata nel 2006, ovvero quando era un giocatore dello United. La proprietà conta cinque camere da letto, piscina, vasca idromassaggio con bagno di vapore, palestra, cinema e sala giochi.

Non è la prima volta che il giocatore mette in vendita la villa. Era già accaduto nel 2009 ma il portoghese non aveva trovato acquirenti e aveva deciso di affittarla al terzino sinistro dello United, Luka Shaw per 7.500 euro al mese. Ora la villa da 3,5 milioni di euro è in vendita. Alcune volte è comparsa anche su Instagram, in alcune foto assieme a Georgina e i figli. Ora CR7 punta alla cessione a ‘titolo definitivo’.