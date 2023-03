Croazia, Dalic: «Mi aspettavo che Brekalo giocasse alla Fiorentina»

Le parole di Zlatko Dalic, ct della Croazia, sull’impiego di Josip Brekalo alla Fiorentina. Tutti i dettagli

Zlatko Dalic ha parlato in conferenza stampa della situazione di Brekalo con la Fiorentina. L’ex Torino, dopo essere arrivato a gennaio, non sta infatti trovando spazio.

PAROLE – «Brozovic si è preso una lunga pausa all’Inter a causa di un infortunio, Kovacic e Kramaric non hanno giocato. Cercheremo di fare il meglio che possiamo, forse la situazione non è delle migliori. Mi aspettavo anche che Brekalo giocasse nella Fiorentina, ma non è così».