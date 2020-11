Crotone a passettini “sabaudi”: punti solo con Torino e Juve

Il Crotone conquista il suo secondo punto in campionato contro il Torino, dopo l’unico raccolto in precedenza al cospetto della Juventus

Non è un sicuramente una classifica tranquillizzante quella del Crotone. La panchina di Giovanni Stroppa non sembra però in pericolo considerando gli attestati di stima più volte ricevuti dalla dirigenza. Ed effettivamente le prestazioni dei calabresi sono state spesso all’altezza: certo, se poi si giocasse solamente contro le torinesi…

Eh già, la statistica è curiosa: Simy e compagni hanno incassato appena due pareggi sin qui, quello contro il Torino si aggiunge infatti all’ottimo punto conquistato contro la Juventus. Una casualità che farà sorridere il torinese doc Luca Marrone, ma che oggettivamente non può entusiasmare i tifosi del Crotone.