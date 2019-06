Crotone, ora è ufficiale: arriva il terzino olandese Rutten

Ora è ufficiale: il Crotone accoglie Rutten, in arrivo dal VVV-Venlo, club olandese. Ecco i dettagli e il contratto

Colpo per il Crotone in vista del prossimo campionato di Serie B: preso il terzino Rutten a parametro zero.

Ecco il comunicato diramato attraverso il sito ufficiale del club«Il Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moreno Győző Hermanus Rutten. Nato a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) il 28 Aprile 1993, Rutten ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà fino al 30 giugno 2022 alla società pitagorica».