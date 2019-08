Julio Cruz ha parlato della situazione del connazionale Higuain. Ecco le parole dell’ex attaccante dell’Inter

Intervistato dal Corriere dello Sport, Julio Cruz ha commentato le voci sul futuro di Gonzalo Higuain.

Ecco le sue parole: «Penso che Sarri potrebbe essere l’allenatore giusto per tirare fuori il meglio da Higuain. Lo conosce e sa bene come gestirlo. Sarri ha fatto molto bene a Napoli, si è consacrato poi al Chelsea. Vediamo come andrà. Come interista spero vada bene ai nerazzurri».