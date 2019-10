Crystal Palace: nuova stagione, solito incontenibile Zaha nel dribbling

Zaha, talento del Crystal Palace, è incontenibile quando punta l’avversario. Anche in questa stagione sta tenendo numeri altissimi nel dribbling

Alla fine Zaha è rimasto al Crystal Palace, nonostante un’estate in cui sembrava destinato a cambiare destinazione. Il talento ivoriano non ha ancora inciso come suo solito in rifinitura e finalizzazione (0 gol e un assist), ma continua a essere incontenibile per gli avversari.

Basti pensare che Zaha è per distacco il giocatore della Premier League che azzecca più dribbling (ben 38). Il secondo in queste particolare classifica, Coleman, ne ha totalizzati “solo” 26.