Milan, dubbi sul riscatto di Higuain: ‘colpa’ di Cutrone e Gazidis?

Il Milan potrebbe anche non riscattare Gonzalo Higuain. Intanto Cutrone continua a crescere: ha un gol in meno del Pipita

Patrick Cutrone ha realizzato 6 gol, GonzaloHiguain è a quota 7 in stagione. L’attaccante italiano, il più giovane marcatore italiano in doppia cifra in competizioni europee, ha giocato però 500 minuti in meno rispetto al Pipita. Domani il classe ’98 sarà titolare in occasione di Milan-Parma e dovrà fare senza l’argentino: mai, in questa stagione, è riuscito a far gol senza la presenza in campo dell’ex Napoli e Juventus. Cutrone dovrà mandare un chiaro messaggio alla società che continua ad avere dei dubbi sul riscatto di Higuain.

L’argentino non segna da un mese, continua ad essere nervoso e secondo Il Corriere dello Sport, il club rossonero, potendo contare anche sulla brillantezza a lungo termine di Cutrone, potrebbe anche decidere di non riscattare il Pipita. Higuain è l’elemento di maggiore livello e spessore della rosa rossonera, naturale che debba fare la differenza più o meno sempre, ma soprattutto quando il resto della squadra è in difficoltà. Altrimenti, ciò che pensa innanzitutto Gazidis, uomo dei conti, ovvero che investire 36 milioni per il riscatto (con conseguente costo da mettere a bilancio di 37, tra ammortamento e ingaggio lordo) sia eccessivo, diventerà il giudizio di tutta la dirigenza rossonera.