Videomessaggio di Alvaro Morata a Patrick Cutrone. L’attaccante del Milan visibilmente emozionato: ecco il video

Pippo Inzaghi? No! Gonzalo Higuain? No! L’idolo di PatrickCutrone è AlvaroMorata! L’attaccante spagnolo ha fatto molto bene nella Juventus e l’attaccante del Milan, classe ’98, ha dichiarato di ispirarsi proprio all’ex Juve e Real, ora al Chelsea. Patrick ha rilasciato un’intervista a DAZN e durante la chiacchierata ha ricevuto un videomessaggio proprio dal suo idolo AlvaroMorata. «Ciao Cutro! Come stai? Ogni volta che segno esulto come fosse un mio gol. Sono felice per la tua crescita, ti ringrazio per le belle parole che hai usato su di me. Sono sicuro che diventerai uno dei migliori attaccanti al mondo». Visibilmente emozionato l’attaccante rossonero, ha ringraziato il suo idolo.