Cutrone svela: «Il tecnico del Wolverhampton aveva i suoi fedelissimi»

L’attaccante della Fiorentina Cutrone ripercorre l’avventura in Premier League con la maglia del Wolverhampton

Patrick Cutrone ha raccontato la propria esperienza in Premier League con la maglia del Wolverhampton, conclusasi dopo pochi mesi grazie alla chiamata della Fiorentina nel corso del calciomercato invernale.

«Dell’esperienza inglese non rinnego nulla. Mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, ma l’allenatore dei Wolves aveva il suo gruppo di fedelissimi e da quello non si discostava», ha dichiarato l’attaccante ai microfoni di SportWeek.