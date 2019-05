Serie B, Livorno: Dainelli annuncia l’addio al calcio giocato dopo una lunga carriera trascorsa in Serie A

Dario Dainelli, esperto centrale nell’ultima stagione in forza al Livorno, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Il difensore – che per tanti anni ha militato in Serie A con le casacche di Fiorentina, Genoa, Chievo, Brescia e Verona – abbandona così quel terreno di gioco che aveva cominciato a calcare nel 1998 a Modena.

«Quest’anno ho deciso di avvicinarmi a casa, giocando con il Livorno, dove abbiamo raggiunto l’obiettivo della salvezza diretta. Ma adesso ho deciso di cambiare vita e di lasciare definitivamente il calcio giocato», l’annuncio di Dainelli davanti alle telecamere.