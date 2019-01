Dal campo alla scrivania: l’ex Roma Riise nuovo d. s. del Birkirkara – FOTO

Chiusa la carriera da calciatore, John Arne Riise inizia ufficialmente quella da dirigente sportivo. L’ex terzino sinistro di Liverpool e Roma ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere il nuovo Direttore sportivo dei maltesi del Birkirkara. «Sono orgoglioso, – ha scritto il danese – è una sfida che non vedo l’ora di iniziare ed è un altro passo verso l’obiettivo di diventare un manager. Le cose cambieranno in società e sono molto emozionato».

Il Birkirkara è attualmente al 6° posto del massimo campionato maltese con 24 punti, a -7 dalla prima posizione occupata dal Gzira. Riise ha giocato dal 2008 al 2011 con la maglia della Roma, collezionando complessivamente 136 presenze e 11 gol. L’ultima esperienza da calciatore per lui è stata nel 2017 con la maglia del Rollon in Quarta Divisione norvegese. Ora per lui il passaggio dal campo alla scrivania, con una nuova carriera da dirigente.

Proud to announce I am now the sporting director of @Birkirkara_FC . This is a challenge I look forward to and another step towards my goal to become a manager. Things will change at the club and I’m excited to start⚽️ pic.twitter.com/aw6Zlw2jBo

