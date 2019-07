Dalbert al Lione, giorni caldi: Pastorello vola in Francia per provare a chiudere

L’Inter vuole cedere Dalbert e la prima squadra interessata al terzino sarebbe il Lione: si parte da una base di valutazione di 18-20 milioni

Dalbert è vicino al Lione. Siamo nelle fasi calde della trattativa e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per chiudere l’affare. Come riporta il Corriere dello Sport, i due club sono in continuo contatto e starebbero cercando un accordo.

Proprio per questo motivo l’intermediario dell’affare, Federico Pastorello, è volato in Francia per stringere i tempi. L’Inter vuole monetizzare e non perdere però dall’investimento effettuato solo due stagioni fa. C’è ancora distanza tra domanda (di circa 20 milioni) e offerta ma la sensazione è che l’affare sia più vicino alla conclusione di qualche settimana fa.