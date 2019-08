Dalla Spagna: Correa a un passo dal Milan. Le cifre

Il Milan sarebbe vicino all’accordo per Angel Correa con l’Atletico Madrid. E’ fatta per il passaggio dell’attaccante in rossonero?

Il Milan si avvicina al colpo Angel Correa? Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in particolare da El Chiringuito Tv, il club rossonero avrebbe in pugno l’attaccante.

L’Atletico Madrid sta per chiudere l’accordo con il Valencia per Rodrigo ed è pronto a dare il via libera al Milan per Correa: i Colchoneros avrebbero accettato l’offerta da 40 milioni presentata dal Milan.