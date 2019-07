Dalla Spagna: l’Atletico Madrid su Icardi ma solo a una condizione

Mauro Icardi ha mercato in Spagna. L’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce del centravanti in uscita dall’Inter

Mauro Icardi non rientra nei piani dell’Inter, oramai è palese. Il centravanti cerca una nuova sistemazione e potrebbe proseguire la sua carriera all’estero, andando a vestire la maglia dell’Atletico Madrid.

Secondo As, il centravanti piace a Simeone ma gli spagnoli attendono la partenza di Diego Costa prima di poter accelerare sull’argentino. Un’avversaria in più per Juventus e Napoli nella corsa a Maurito.