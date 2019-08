José Mourinho è senza panchina ma avrebbe rifiutato ogni possibile destinazione per tornare al Real Madrid: le ultime

José Mourinho torna ad allenare? Il tecnico è senza panchina e attende la chiamata giusta per ripartire. Secondo quanto riferito da As, il tecnico portoghese ha preso la decisione di non firmare con nessuno perché attende il Real Madrid.

L’allenatore vorrebbe tornare al Real ed è in attesa degli eventi. L’inizio di stagione per gli uomini di Zidane non è stato dei migliori e ora lo Special One spera in un andamento negativo del Real per tornare al Bernabeu.