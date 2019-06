Dalla Spagna: Real Madrid su Van De Beek, è l’alternativa a Pogba

La prima pagina di Marca è interamente dedicata al centrocampista dell’Ajax Van de Beek: operazione da 60 milioni di euro

Nel caso dovesse sfumare Paul Pogba i tifosi del Real Madrid possono stare tranquilli, le merengues hanno già in mente il piano B. La società di Florentino Perez, secondo Marca, avrebbe individuato in Van de Beek un altrettanto ottimo rinforzo per il centrocampo.

Operazione che tra l’altro risulterebbe molto più economica rispetto a quella dell’ex Juventus: per portare Van de Beek via da Amsterdam potrebbero “bastare” 60 milioni di euro.