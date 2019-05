Il quotidiano spagnolo “AS” è sicuro della partenza in estate di Gareth Bale: il gallese può far gola alle italiane?

A fine stagione le strade del Real Madrid e di Gareth Bale si separeranno. L’attaccante gallese lascerà le Merengues dopo tre stagioni. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di AS: “Bye bye Bale”.

Se così fosse, il gallese diventerebbe un’occasione non da poco per le squadre italiane. Mesi fa sia Inter che Milan avevano timidamente provato a impostare una trattativa con Casablanca ma sia per l’elevato ingaggio e sia per la volontà dell’ala di rimanere in Spagna, avevano fatto arrendere quasi subito i due club.