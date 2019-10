Dalla Spagna sicuri: «Emre Can obiettivo primaria per il Betis Siviglia»

Secondo i media spagnoli, il Betis Siviglia ha messo nel mirino per il mercato di gennaio Emre Can, ai margini del progetto Juve

L’inizio di stagione di Emre Can non è stato esaltante. Il centrocampista tedesco ha collezionato appena 59′ in campo e ha dovuto digerire il mancato inserimento nella lista UEFA della Juve.

Per questo motivo il futuro del bianconero potrebbe essere altrove. Secondo i media spagnoli, il Betis Siviglia l’ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. La priorità della società dei Los Verderones è quella di mettere a disposizione a gennaio del tecnico Rubi un centrocampista di sostanza capace di coprire ampie zone del campo, come Emre Can sa fare.