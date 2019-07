Dall’Inghilterra: l’agente offre Lukaku al Napoli! E’ sfida a Juve e Inter

L’agente Federico Pastorello avrebbe offerto Romelu Lukaku al Napoli. Gli azzurri potrebbero entrare in corsa per il belga

Romelu Lukaku contesso da Juventus, Inter e Napoli? Secondo gli inglesi il giocatore del Manchester United sarebbe stato offerto al club di Aurelio De Laurentiis, alla ricerca di un nuovo centravanti.

Il Napoli segue Mauro Icardi e Rodrigo e, secondo il Sun, potrebbe pensare anche a Lukaku. L’agente del giocatore, Federico Pastorello, avrebbe offerto il ragazzo al Napoli. Lo United non cambia le sue richieste: servono 80 milioni per portare il gigante belga in Italia.