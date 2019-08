Dall’Inghilterra: offerta last minute della Juve per Eriksen?

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Christian Eriksen. Possibile offerta last minute da parte dei bianconeri

La Juventus ancora sulle tracce di Christian Eriksen? Il centrocampista danese ha un solo anno di contratto e potrebbe lasciare il suo attuale club nei prossimi giorni. Il giocatore non vorrebbe rinnovare e secondo il Daily Mail non è da escludere un futuro altrove.

Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche la Juve: i bianconeri potrebbero presentare un’offerta last minute in caso di cessione di Dybala. Sulle tracce del giocatore anche il PSG. Barcellona e Real in questo momento sarebbero poco interessate.