D’Ambrosio crede nell’Inter: «Non siamo in crisi! Vincere senza pensare al Tottenham»

Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara di Champions contro il Psv

Conferenza stampa di vigilia per DaniloD’Ambrosio. Il terzino dell’Inter ha parlato insieme a Politano in vista della sfida di domani contro il Psv. Queste le sue parole: «Siamo scesi in campo con il piglio giusto con Tottenham e Juve, quest’anno abbiamo fatto bene ma non siamo riusciti a trovare il gol e se non segni poi squadre come la Juve ti fanno male. L’Inter deve essere sempre pronta per la squadra che ha pè per il suo popolo. Siamo arrabbiati come sempre, siamo obbligati a vincere sempre a maggior ragione domani. Servirà un pizzico di fortuna. Un orecchio al Camp Nou? Domani bisogna vincere a prescindere dai risultati che non ci sono stati nelle ultime gare. Non siamo in crisi. La partita di domani è una gara a sé e che ci permetterà, dopo tanti anni, di raggiungere gli ottavi. Non dobbiamo avere rammarichi e per far sì che accada bisogna vincere. Dobbiamo fare il nostro e quello che sarà l’altro risultato lo accetteremo».

Ancora D’Ambrosio: «Dobbiamo tenere quello di buono che abbiamo fatto e dobbiamo prendere le cose negative per migliorare. Barcellona? Personalmente non penso alla sfida del Tottenham. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e dobbiamo dare il massimo per questa maglia: se domani non facciamo risultato sarà colpa nostra, in caso di vittoria non avremo rammarichi. Tanti gol subiti nelle ultime sfide? Contro l’Atalanta abbiamo preso 4 gol e pesano sul totale ma non è cambiato nulla. In Serie A affrontiamo tanti calciatori forti e se gli lasci spazio ti fanno male».