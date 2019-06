Dani Alves Inter, il brasiliano stuzzica: contatti nelle ultime ore

L’Inter pensa a Dani Alves per la fascia destra di Antonio Conte. Contatti nei giorni scorsi tra il club e il giocatore

Dani Alves non ha rinnovato con il Psg e ora cerca una nuova avventura. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno in Italia ma non con la Juve, bensì con la maglia dell’Inter.

Come risulta alla redazione di CalcioNews24.com, le parti si sono parlate nei giorni scorsi. Il laterale brasiliano dunque è un’opzione per il 3-5-2 di Antonio Conte. Situazione da monitorare con attenzione.