Danilo, passo verso la Juve: pronto ad abbassarsi l’ingaggio

Danilo fa un passo verso la Juve. Il brasiliano è pronto a tagliarsi l’ingaggio, troppo alto per i piani bianconeri

Quella di domenica 4 agosto sarà una giornata importante in casa Juve. Oggi Paratici volerà a Londra, dove lavorerà sul fronte Dybala-Lukaku, ma non solo. Un altro scambio da portare a termine è quello tra Danilo e Cancelo.

Fino a questo momento il problema è stato rappresentato dall’ingaggio del brasiliano, che al City prende 5 milioni. La società bianconera non può dargli più di 3 milioni e per questo, come spiega Tuttosport, l’esterno in forza ai Citizens avrebbe deciso di ridursi lo stipendio pur di approdare a Torino.