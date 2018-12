Darmian chiama: «Voglio tornare in Italia»

Matteo Darmian, terzino del Manchester United, è pronto a cambiare aria per tornare in Italia. Ecco le sue parole

Matteo Darmian, terzino del Manchester United, è il grande ex di Milan–Torino, sfida in programma quest’oggi a San Siro. Il laterale ha parlato della gara e anche del suo futuro ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Milan-Torino è il film della mia vita: il club che mi ha cresciuto contro il club che mi ha fatto fare il salto di qualità. L’ultimo mio anno a Torino fu incredibile, con la vittoria al San Mames di Bilbao e il successo nel derby».

Ancora Darmian: «Il Milan è stata una scuola di vita. Sono entrato a 10 anni, da bambino, e ne sono uscito a 19 anni, mi hanno insegnato tutto. Non ci sono rimpianti per come è finita, ringrazierò sempre la società. Quando mi sono affacciato in prima squadra c’era un Milan fortissimo e giocare qualche partita in mezzo a quei campioni mi ha riempito d’orgoglio». Chiosa sul futuro: «Ho nostalgia dell’Italia e mi piacerebbe tornare. So di essere in uno dei migliori club al mondo, ne sono orgoglioso, ma l’Italia mi manca: amo il mio Paese». Darmian chiama: i club italiani sono pronti a rispondere. Magari già a gennaio…