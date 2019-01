Inter, rivoluzione sulle fasce: tre nel mirino e tre sotto esame, Darmian in pole

L’Inter si rifà il look sulle corsie laterali. I nerazzurri seguono tre profili italiani: Darmian, Biraghi ed Emerson Palmieri nel mirino

L’Inter cambia tutto sulle fasce laterali? Danilo D’Ambrosio, Sime Vrsaljko e Dalbert, per motivi diversi, non hanno convinto del tutto staff tecnico e società e a fine stagione potrebbero anche salutare l’Inter. I nerazzurri si vedrebbero così ‘costretti’ a rivoluzionare il pacchetto di terzini, con il solo Asamoah sicuro della conferma. Il ghanese potrebbe essere affiancato da uno tra Cristiano Biraghi della Fiorentina ed Emerson Palmieri del Chelsea: il primo ha il vantaggio di essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il secondo può finire nella lista dei trasferimenti di Sarri. In pole però, al momento, c’è Matteo Darmian.

Il riscatto di Vrsaljko è in dubbio. Su Sime pende la spada di Damocle di un riscatto pesante da esercitare (17,5 milioni) e pure qualche dubbio di natura fisica. Sin qui il croato ha giocato solo 9 parti­ te da titolare sulle 25 totali del­l’Inter: poco più di un terzo, troppo poco per le aspettative che il club aveva su di lui. I nerazzurri riflettono e intanto si guardano attorno: nel mirino c’è Matteo Darmian, in scadenza con lo United (il club ha una clausola per rinnovare l’accordo di un anno). Il giocatore è tenuto in alta considerazione perché può giocare a destra, a sinistra ma può essere impiegato anche da centrale. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.