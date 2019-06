Darmian, il rilancio passa dal mercato: cos’è successo allo United?

Calciomercato Darmian, l’estate giusta per rilanciarsi? L’ex terzino granata vuole il ritorno in Italia: ecco le soluzioni

Matteo Darmian si trasferisce dal Torino al Manchester United nel 2015. Parte forte alla sua prima in Premier League e riesce a confermarsi anche in quella successiva (seppur con meno presenze). Nelle ultime due stagioni, tuttavia, sparisce dai radar: 14 le presenze nel corso dei due campionati.

Nelle ultime sessioni di calciomercato è stato tra i nomi più chiacchierati per un ritorno in Italia. Ora quel momento potrebbe essere davvero arrivato. Darmian, che era diventato anche terzino della Nazionale in pianta stabile, ha voglia di rilanciarsi: Inter, Juventus e Lazio su di lui.