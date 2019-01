Inter, sorpasso sulla Juve per Darmian: lo United apre al prestito

L’Inter è in pole per l’ingaggio di Matteo Darmian. Il terzino dello United potrebbe arrivare già a gennaio in nerazzurro

Sorpasso Inter per Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United ha chiesto di lasciare il suo attuale club e dai Red Devils è arrivato un segnale d’apertura. Se alla Juve, club che nei giorni scorsi si era mos­so con forza per portare a Tori­no il laterale ex Toro, era stato richiesto un obbligo di riscatto (prestito oneroso a 4, riscatto a 8), ora sarebbe arrivata un’apertura a un prestito oneroso da 4­-5 milioni di euro e i dirigenti nerazzurri starebbero valutando seriamente l’opzione.

L’Inter ha chiesto Cedric Soares al Southampton ma valuta anche il jolly Darmian: il terzino può giocare a destra e a sinistra ma nello United ha imparato a fare anche il centrale. A far muovere la dirigenza nerazzurra è stata soprattutto la preoccupazione per le condizioni fisiche di Vr­saljko. Il terzino croato in questa stagione è stato più vol­te condizionato dagli infortuni (dal ginocchio che già lo aveva fatto tremare al Mondiale alla caviglia) e ora i 17,5 milioni per il riscatto sembrano essere diventati un macigno. Difficile immaginare Sime con la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione e così l’Inter ha scelto di cautelarsi.