Il difensore del Manchester United, Darmian, sarebbe vicino a ritornare in Italia, questa volta all’Inter: contatti tra il suo agente e Marotta

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, Matteo Darmian sarebbe prossimo a ritornare in Italia. Il difensore del Manchester United, andrebbe all’Inter di Conte.

Lo United pretende 12 milioni per la sua cessione. Una cifra abbordabile per i nerazzurri. In questi giorni ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta, Ceo dell’Inter e l’agente di Darmian, Tinti.